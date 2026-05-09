Fasi Interregionali Campionati Italiani U17 a Montecatini | gli highlights della prima giornata su Italia Boxe TV

Si è conclusa la prima giornata dei Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U17 di boxe, tenutasi al Palasport di Montecatini Terme e organizzata dalla Peg. Bertola. La manifestazione, trasmessa su Italia Boxe TV, prosegue oggi con due sessioni di incontri, alle 11 e alle 14:30, con i giovani atleti impegnati in diverse sfide sul ring.

La kermesse organizzata dalla Peg. Bertola al Palasport di Montecatini Terme prosegue oggi con la doppia sessione: dalle 11 e dalle 14:30. Tutto in diretta e on demand su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Il Palasport di Montecatini Terme è il palcoscenico delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Under 17 maschile e femminile, indette dalla FPI e organizzate dalla Peg. Bertola. La kermesse, scattata ieri 8 maggio, si concluderà domenica 10 maggio con una tre giorni intensa di pugilato giovanile di alto livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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