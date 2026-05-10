Le farmacie italiane sono al centro di una disputa tra grandi aziende e esercizi di quartiere, con l’obiettivo di raggiungere un investimento di 350 milioni di euro attraverso acquisizioni. I colossi del settore stanno cercando di espandersi, mentre le farmacie indipendenti si trovano ad affrontare una crescente competizione. La questione riguarda anche il futuro del rapporto tra i clienti e il farmacista di quartiere, che potrebbe cambiare con queste operazioni.

? Punti chiave Come cambierà il rapporto con il farmacista di quartiere?. Chi sono i colossi che puntano ai 350 milioni di acquisizioni?. Perché la nascita di Hippocrates sta trasformando il mercato sanitario?. Cosa rischiano le farmacie storiche di Milano davanti ai grandi gruppi?.? In Breve Holding Hippocrates gestisce oltre 500 farmacie con 2500 dipendenti totali.. Cessioni nel settore superano i 300 milioni di euro tra i vari gruppi.. Rischio perdita medicina di prossimità nelle zone di Loreto, Centrale e Città studi.. Concorrenza tra piccoli esercizi e colossi come Dr. Max e Phoenix Pharma.. A Milano, tra le vie di Loreto, Centrale e Città studi, la presenza di quattro farmacie riconducibili a Tavaniello e Guarino segna un confine invisibile tra la gestione familiare e l’espansione dei grandi gruppi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmacie a rischio: la sfida dei 350 milioni tra colossi e botteghe

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