Da botteghe a colossi mondiali | così la nautica romagnola ha costruito un business miliardario
La nautica romagnola ha trasformato le sue botteghe artigiane in un settore industriale di livello mondiale, raggiungendo un valore di mercato miliardario. Da piccole attività locali sono nate aziende che ora competono sui mercati internazionali, mantenendo un forte legame con le radici tradizionali. Le imprese di questa regione producono imbarcazioni di alta qualità, esportate in numerosi paesi.
La nautica romagnola non è soltanto una questione di stile o di tradizione artigianale, ma rappresenta oggi una vera corazzata industriale capace di navigare a gonfie vele anche nelle acque agitate dei mercati globali. Parliamo di un segmento produttivo che unisce artigianato storico e industria.
