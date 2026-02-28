travolto da una valanga a madesimo ancora senza esito le ricerche

Ogni giorno familiari e amici di Mirko Budri continuano a osservare con apprensione la montagna di Madesimo, dove si sono svolte le operazioni di ricerca dopo che è stato travolto da una valanga. Le ricerche sono ancora in corso e al momento non ci sono novità sui risultati. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre le operazioni continuano senza sosta.

Ogni giorno familiari e amici di Mirko Budri tengono lo sguardo rivolto verso la montagna. Ogni giorno attendono, con speranza e dolore, una notizia che possa almeno restituire loro la possibilità di dare un ultimo saluto al proprio caro, travolto da una valanga lo scorso 15 febbraio mentre si trovava in escursione con altri tre amici a bordo di motoslitte, lungo discese e percorsi che conosceva bene e frequentava da anni. La speranza è che il corpo “possa riemergere” dal punto in cui è rimasto sepolto sotto la neve oppure essere individuato nelle acque del lago, dove è stata rinvenuta la motoslitta e dove potrebbe essere stato trascinato dalla massa nevosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Madesimo: proseguono le ricerche dell'uomo travolto da una valangaProseguono senza sosta le operazioni di ricerca dell’uomo travolto da una valanga nel pomeriggio di ieri nella zona sopra Monte Spluga.

Travolto in motoslitta da una valanga: riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra MadesimoMadesimo (Sondrio), 16 febbraio 2026 – Sono riprese stamani all'alba, dopo la pausa nelle ore notturne, le ricerche da parte dei vigili del fuoco...

