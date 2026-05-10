Famiglia scomparsa avvistato il gruppo in montagna

Una nuova testimonianza ha indicato un possibile avvistamento di un gruppo di persone in montagna, sollevando speranze e allo stesso tempo complicando le indagini sulla scomparsa di una famiglia piacentina. La famiglia non è stata più vista dal 20 aprile, e le ricerche si sono concentrate in diverse aree, inclusa quella montana, dove l’avvistamento potrebbe rappresentare un dettaglio importante. Le autorità proseguono le verifiche sulla base delle ultime informazioni ricevute.

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