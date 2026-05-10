Famiglia scomparsa avvistato il gruppo in montagna
Una nuova testimonianza ha indicato un possibile avvistamento di un gruppo di persone in montagna, sollevando speranze e allo stesso tempo complicando le indagini sulla scomparsa di una famiglia piacentina. La famiglia non è stata più vista dal 20 aprile, e le ricerche si sono concentrate in diverse aree, inclusa quella montana, dove l’avvistamento potrebbe rappresentare un dettaglio importante. Le autorità proseguono le verifiche sulla base delle ultime informazioni ricevute.
Una traccia concreta riaccende le speranze e, al contempo, infittisce il mistero sulla scomparsa della famiglia piacentina di cui non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. Secondo le ultime indiscrezioni, la madre e i due figli adolescenti sarebbero stati avvistati in una zona impervia di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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