Un gruppo di delfini bianchi, noti anche come “panda giganti del mare”, è stato avvistato nelle acque vicino a una città sulla costa orientale cinese. Con loro c’era anche un cucciolo appena nato, che nuotava tra gli altri delfini. L’avvistamento è avvenuto nelle acque di una provincia del Fujian, nella Cina orientale, dove si sono osservati questi delfini insoliti e il nuovo arrivato.

Un gruppo di delfini bianchi cinesi, noti come i “panda giganti del mare”, è stato avvistato nelle acque a ovest della città di Xiamen, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale. I residenti locali hanno osservato cinque esemplari adulti nuotare insieme, accompagnati da un cucciolo grigio. Secondo gli esperti, il piccolo delfino avrebbe meno di un mese di vita e godrebbe di buona salute. Si tratta della prima segnalazione di un delfino bianco appena nato avvistato a Xiamen quest’anno. Altamente sensibile alla qualità dell’acqua marina, il delfino bianco è una specie in via di estinzione sotto protezione nazionale di prima classe in Cina ed è anche considerato un indicatore dello stato di salute dell’ecosistema in cui vive.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, avvistato gruppo di delfini bianchi. Con loro anche un cucciolo appena nato

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