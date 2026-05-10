Famiglia piacentina scomparsa in Fvg | diffusi i dettagli degli animali per ritrovarli
Da oltre un mese non si hanno notizie di una famiglia proveniente da Piacenza, composta da madre e due figli adolescenti, scomparsa il 20 aprile scorso nel Friuli Venezia Giulia. Le autorità hanno diffuso dettagli riguardanti gli animali che accompagnavano i tre, nel tentativo di individuare eventuali tracce o punti di riferimento utili alle ricerche. Un nuovo appello è stato lanciato per cercare di rintracciare i familiari o persone che possano fornire informazioni utili.
Un nuovo appello per cercare di ritrovare la famiglia famiglia piacentina, mamma e due figli adolescenti, di cui non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile è partito proprio dal Friuli Venezia Giulia. A lanciarlo è stata Federica Obizzi, presidente dell’associazione Penelope Fvg, intervenuta dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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