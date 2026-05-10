Famiglia nel bosco Murelli Lega | Nel giorno della festa della mamma scelta del tribunale appare ancora più dura

Nel giorno della Festa della mamma, un tribunale ha ordinato la separazione di una famiglia che vive nel bosco. La decisione è stata accolta con amarezza da un rappresentante politico, che ha commentato come questa scelta appaia ancora più dura in una giornata dedicata alle madri. La famiglia coinvolta si trova ora divisa, mentre si aspetta un eventuale ricorso contro la sentenza.

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