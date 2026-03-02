Non abbiamo altra scelta Famiglia nel bosco l’annuncio della mamma Catherine

Il caso della famiglia Trevallion, conosciuta ormai come “la famiglia nel bosco”, torna al centro dell’attenzione con un annuncio destinato a incidere sugli sviluppi della vicenda. Nell’intervista rilasciata al programma australiano “60 Minutes”, Catherine Birmingham e il marito Nathan hanno parlato del loro futuro dopo che da novembre i tre figli si trovano in una casa famiglia per disposizione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Le loro parole segnano un possibile cambio di scenario. Davanti alle telecamere, Catherine Birmingham ha rivolto una domanda ai giudici italiani: “Dovremmo accettare compromessi per mettere a proprio agio il prossimo?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Come ho trovato mia figlia”. Famiglia del bosco, l’annuncio di mamma CatherineSono le stesse parole a descriverli entrambi, Catherine e Nathan: addolorati, distrutti.

"Sta impazzendo". Famiglia del bosco, dal sindaco di Palmoli l'annuncio su mamma CatherineNon c'è pace per la cosiddetta famiglia nel bosco e, con il passare delle settimane, la vicenda dei bambini allontanati dai genitori continua a...

Famiglia nel bosco pronta a lasciare l'Italia, Catherine: «Abbiamo accettato tutto, ora difendo i miei figli. Il nostro futuro è altrove»Di pochi giorni fa la richiesta della casa famiglia che ospita i bambini e mamma di valutare il trasferimento del nucleo in altra sede idonea. E ora arriva la dichiarazione dei genitori, e ... leggo.it

Ora la famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia. La mamma: «Non abbiamo danneggiato i nostri figli. Compromessi? Ne abbiamo già fatti»L’annuncio dei Trevallion alla tv australiana: «Abbiamo accettato quelle mediazioni: l’insegnante, i vaccini, la casa... Non manderò a scuola i miei figli» ... roma.corriere.it

