Famiglia nel bosco decisione tribunale | Mamma da allontanare e figli separati i periti della difesa | Scelta che terrorizza
Il tribunale ha deciso di allontanare la mamma e di separare i figli, su richiesta della direzione della casa famiglia di Vasto, in provincia. I periti della difesa hanno espresso preoccupazione riguardo alla scelta, definendola terrorizzante. La vicenda riguarda una famiglia che vive nel bosco, con le autorità che hanno preso una decisione che coinvolge direttamente i bambini e la madre.
La decisione sarebbe stata sollecitata dalla direzione della casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti, dove i bambini sono stati accolti assieme alla mamma Catherine Birmingham, ma in aree separate, lo scorso novembre Nel giorno in cui è in programma la perizia psicologica sui tre bambi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, mamma allontanata e bimbi separati: l'ordinanza del tribunale. I periti di parte: «Decisione che terrorizza»
Leggi anche: Famiglia nel bosco, bimbi separati e via la mamma dalla struttura di Vasto : l'ordinanza del tribunale. «Decisione che terrorizza»
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco decisione tribunale....
Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il Tribunale: la madre trasferita in un'altra struttura; Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, Il nostro futuro è altrove in Europa: l’annuncio in tv; Famiglia del bosco, si avvicina la decisione: ecco che cosa può succedere; Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare.
Famiglia nel bosco, la mamma non starà più con i tre bambini: cosa è successoColpo di scena nella vicenda della famiglia nel bosco': il Tribunale dell'Aquila ha deciso di cambiare casa ai tre bambini e di separarli dalla mamma. La Garante dell'Infanzia: Sospendere decisione ... dire.it
La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. Anche i bambini saranno separatiL’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila nel giorno in cui doveva cominciare la perizia psicologica sui monori ... quotidiano.net
Il racconto della mamma di una delle due giovani travolte da un’auto all’esterno delle medie - facebook.com facebook