Famiglia nel bosco decisione tribunale | Mamma da allontanare e figli separati i periti della difesa | Scelta che terrorizza

Il tribunale ha deciso di allontanare la mamma e di separare i figli, su richiesta della direzione della casa famiglia di Vasto, in provincia. I periti della difesa hanno espresso preoccupazione riguardo alla scelta, definendola terrorizzante. La vicenda riguarda una famiglia che vive nel bosco, con le autorità che hanno preso una decisione che coinvolge direttamente i bambini e la madre.