Famiglia nel bosco genitori possono vedere la bimba ricoverata un’ora al giorno e mai da soli | Chiede della mamma
Una famiglia denuncia che i genitori possono vedere la loro bambina ricoverata in ospedale per un'ora al giorno e mai da soli. La bambina, che ha problemi respiratori, chiede continuamente della madre. I genitori hanno riferito di non poter trascorrere più tempo con lei e di non essere mai lasciati soli con la figlia durante le visite. La denuncia viene presentata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.
La denuncia di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion a cui è negata la possibilità di stare più a lungo con la piccola che è ricoverata per problemi respiratori. “Nonostante la bimba chieda la presenza della madre e del padre, possono visitarla solo una volta al giorno” spiegano i consulenti di parte.🔗 Leggi su Fanpage.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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