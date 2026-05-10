Famiglia nel bosco genitori possono vedere la bimba ricoverata un’ora al giorno e mai da soli | Chiede della mamma

Una famiglia denuncia che i genitori possono vedere la loro bambina ricoverata in ospedale per un'ora al giorno e mai da soli. La bambina, che ha problemi respiratori, chiede continuamente della madre. I genitori hanno riferito di non poter trascorrere più tempo con lei e di non essere mai lasciati soli con la figlia durante le visite. La denuncia viene presentata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

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