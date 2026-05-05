Famiglia nel bosco bimba più piccola ricoverata in ospedale | Accanto le educatrici ma genitori possono visitarla

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina è stata ricoverata domenica in ospedale a causa di problemi respiratori mentre si trovava presso una casa famiglia a Vasto. La piccola è stata assistita da educatrici durante il ricovero in ospedale e può ricevere visite dei genitori. La famiglia si trovava nel bosco al momento dell’accaduto. Al momento non sono state fornite altre dettagli sulle condizioni di salute della bambina.

La piccola è stata ricoverata domenica in ospedale a causa di difficoltà respiratorie mentre era nella casa famiglia di Vasto. "I genitori sono stati informati tempestivamente" ha spiegato la garante regionale per l'infanzia ma la garante nazionale ha aggiunto: "Accanto a lei le educatrici. Madre e padre possono farle visita".🔗 Leggi su Fanpage.it

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