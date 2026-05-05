Famiglia nel bosco bimba più piccola ricoverata in ospedale | Accanto le educatrici ma genitori possono visitarla

Una bambina è stata ricoverata domenica in ospedale a causa di problemi respiratori mentre si trovava presso una casa famiglia a Vasto. La piccola è stata assistita da educatrici durante il ricovero in ospedale e può ricevere visite dei genitori. La famiglia si trovava nel bosco al momento dell’accaduto. Al momento non sono state fornite altre dettagli sulle condizioni di salute della bambina.

La piccola è stata ricoverata domenica in ospedale a causa di difficoltà respiratorie mentre era nella casa famiglia di Vasto. "I genitori sono stati informati tempestivamente" ha spiegato la garante regionale per l'infanzia ma la garante nazionale ha aggiunto: "Accanto a lei le educatrici. Madre e padre possono farle visita".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, nuovo choc: una figlia ricoverata per crisi respiratoria. Accanto a lei le educatrici: mamma e papà possono solo “farle visita”La vicenda che sembra senza fine della famiglia nel bosco si arricchisce di un capitolo amaro, che sposta l’attenzione dalle scelte ideologiche dei...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale: "La madre non è con lei

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, l'audio di uno dei bambini: Mamma, aiuto, ho paura di non tornare a casa; Famiglia del bosco: i bambini restano in casa famiglia; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Salvini incontra i coniugi della famiglia nel bosco: Per i bimbi più socialità qui che a Milano.

Famiglia nel bosco, bimba più piccola ricoverata in ospedale: Accanto le educatrici ma genitori possono visitarlaLa piccola è stata ricoverata domenica in ospedale a causa di difficoltà respiratorie mentre era nella casa famiglia di Vasto ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata. Catherine: «Non mi hanno avvisato». La garante dell'infanzia smentisce la mammaLa bambina della famiglia nel bosco, figlia di Nathan e Catherine, è ricoverata da tre giorni in ospedale. Ha accusato delle difficoltà respiratorie mentre si trovava nella ... ilmattino.it

La bimba della famiglia nel bosco ricoverata in ospedale. La garante dell'infanzia, Terragni, sui social: "È in cura da domenica, la mamma non è con lei" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/05/05/la-bimba-della-famiglia-nel-bosco-ricoverata-in - facebook.com facebook

La crisi di Hormuz può costare 450 euro in più a famiglia. Le stime del Fmi, che boccia il taglio delle accise x.com