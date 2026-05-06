Famiglia nel bosco polemiche sul ricovero della bimba | Genitori avvisati il giorno successivo alla madre solo un’ora di visita

La vicenda della famiglia residente nel bosco, coinvolta in un caso di ricovero urgente di una delle bambine, continua a suscitare polemiche. Si è appreso che i genitori sono stati informati del ricovero solo il giorno successivo, mentre alla madre è stata concessa solo un'ora di visita. La vicenda ha generato interrogativi sulla gestione delle comunicazioni e sul trattamento riservato ai minori coinvolti.

Continua a far discutere il caso della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”, dopo il ricovero d’urgenza in ospedale di una delle bambine. Al centro delle polemiche, le modalità con cui è stata gestita la comunicazione ai genitori e il divieto per la madre di restare accanto alla figlia durante la degenza. Lo psichiatra Tonino Cantelmi, incaricato dai legali della famiglia, denuncia infatti una gestione «insensibile» della vicenda. Secondo la sua ricostruzione, il ricovero sarebbe stato disposto domenica sera; i sanitari avrebbero tentato di contattare il padre verso le 22, senza successo, ma non la madre, pur essendo raggiungibile. «Solo il giorno dopo i genitori hanno saputo che la bimba era stata ricoverata», dichiara all’ Ansa.🔗 Leggi su Open.online

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