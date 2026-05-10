A Falconara inizia una fase decisiva per il team di futsal femminile, con i quarti di finale dei playoff scudetto che si disputano questa sera. La squadra affronta il TikiTaka Francavilla in una partita che determinerà l’accesso alle semifinali. L’incontro rappresenta un passaggio importante nella stagione, con le giocatrici pronte a scendere in campo per ottenere il risultato desiderato.

Okasa Falconara, adesso si fa sul serio. Da stasera al via i playoff scudetto di serie A di futsal femminile: i quarti di finale contro il TikiTaka Francavilla. Per le Citizens si tratta di un ritorno in Abruzzo, undici mesi dopo la conquista della coccarda tricolore (allora contro il Pescara). La sfida, in programma alle 20, si terrà però al PalaRigopiano (proprio a Pescara). La formazione rivale si è piazzata quinta nella regular season. In campionato, in questa stagione, il tabellino riporta di un match per parte vinto. Con il fattore campo sempre saltato nelle due sfide tra azzurre e giallorosse. Se curiosamente in Coppa Italia non ci sono precedenti tra i due club, è la terza sfida a livello di spareggi per il titolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falconara, si fa sul serio. L’Okasa si gioca i playoff

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