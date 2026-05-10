Nel Castello di Faetano è stato inaugurato il primo bar sociale, chiamato InPerfetto Bar e Cucina, gestito dalla Cooperativa Sociale InVolo. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e membri della cooperativa, che hanno partecipato al taglio del nastro. L’apertura segna un nuovo spazio dedicato all’inclusione, offrendo servizi di ristorazione gestiti da persone con diverse abilità.

Il Castello di Faetano festeggia l’apertura di ’InPerfetto Bar e Cucina’, il nuovo bar-ristorante gestito dalla Cooperativa Sociale InVolo. Nato per trasformare il momento del pasto in un’occasione di inclusione vera. Già dall’inaugurazione di ieri mattina, il locale è stato preso d’assalto dai cittadini, curiosi di assaggiare una proposta che mette al centro l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. "L’unicità è il nostro migliore ingrediente", è il motto che accompagna il progetto, sostenuto con convinzione dalla Giunta di Castello e dall’Ente Cassa Faetano. La cucina di ’InPerfetto’ punta sulla valorizzazione del territorio: prodotti a chilometro zero e una filosofia ’zero sprechi’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faetano, a tavola vince l’inclusione. Inaugurato il primo bar sociale

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