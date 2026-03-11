Vicenza | il bar inaugurato dal sindaco è privo

A Vicenza, un bar inaugurato dal sindaco in un quartiere caratterizzato dal degrado ha suscitato polemiche politiche. L’evento pubblico ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica la presenza di un’attività commerciale senza le autorizzazioni richieste dalla legge. L’amministrazione comunale è stata accusata di aver dato il via libera a un esercizio privo di requisiti legali.

Un’inaugurazione pubblica in un quartiere segnato dal degrado ha scatenato una forte reazione politica a Vicenza, dove l’amministrazione comunale è stata accusata di aver legittimato un esercizio commerciale privo dei necessari requisiti legali. La vicenda riguarda specificamente il Quadrilatero, zona nota per le difficoltà sociali, e vede lo scontro diretto tra la giunta guidata da Possamai e l’opposizione guidata da Silvio Giovine. L’accusa principale verte sul fatto che un nuovo bar sia stato presentato con pompa mediatica senza aver depositato la corretta segnalazione di inizio attività per esercizi pubblici, limitandosi invece a una SCIA per il commercio al dettaglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

