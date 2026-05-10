faenza goditi questa finale assalto a villafranca

A Faenza si prepara una sfida importante con l’assalto a Villafranca, mentre la squadra è in corsa per la promozione in serie A1. Tuttavia, anche se la promozione dovesse arrivare, la squadra non disputerà la massima categoria per motivi economici. La partita rappresenta un momento decisivo, mentre la stagione si avvicina alla conclusione. La situazione solleva questioni legate alle decisioni prese in ambito gestionale.

Essere in corsa per una serie A1 che, se conquistata, non verrà disputata per ragioni economiche. La grande stagione dell’E-Work è arrivata all’epilogo più paradossale, ma le giocatrici hanno dimostrato di pensare soltanto al campo e dunque non ci sono dubbi che si faranno valere anche nella finale playoff che inizierà alle 18.30 in casa dell’Ecodent Alpo Villafranca, arrivata seconda nel girone delle faentine. Le venete sono le uniche ad aver sempre battuto in stagione l’E-Work e sono state le ultime ad aver vinto al PalaBubani lo scorso 7 dicembre. Faenza parte sfavorita, ma lo era anche con il Sanga Milano poi regolato 2-0. "Dal lato psicologico stiamo bene e abbiamo un grande livello di fiducia, carica e consapevolezza – afferma coach Paolo Seletti –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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