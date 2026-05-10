Fabriano intervento d’urgenza al PalaCesari | si bloccano le infiltrazioni

A Fabriano, è stato necessario intervenire urgentemente al PalaCesari per bloccare le infiltrazioni d'acqua che avevano causato problemi strutturali. L'intervento, eseguito in modo immediato, mira a garantire la stabilità dell’edificio e a ripristinare le condizioni di sicurezza per le atlete e gli spettatori. La manutenzione ordinaria non era riuscita a prevenire i danni, rendendo quindi necessarie misure straordinarie per tutelare l’utilizzo della struttura.

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? Punti chiave Come influirà questo intervento temporaneo sulla sicurezza delle atlete?. Perché la manutenzione ordinaria non basta a salvare il palazzetto?. Quanto costerà davvero trasformare la struttura in un centro internazionale?. Chi garantirà i fondi per il restyling da cinque milioni di euro?.? In Breve Intervento da 4.758 euro finanziato con oneri di urbanizzazione del bilancio 2026.. Ditta Gentili Alessandro ripara 200 metri quadri di guaina per gli spogliatoi.. Incontro tra Ghergo, Acquaroli e Abodi il 25 febbraio per fondi strutturali.. Progetto di riqualificazione internazionale stimato in 5 milioni di euro per il centro.. Il Comune di Fabriano ha disposto d’urgenza martedì scorso il ripristino della copertura del PalaCesari, intervenendo per bloccare le infiltrazioni che colpiscono gli spogliatoi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fabriano, intervento d’urgenza al PalaCesari: si bloccano le infiltrazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Infiltrazioni d'acqua al centro Borsellino, chiusa la biblioteca: "Il Comune intervenga con urgenza"“A causa delle piogge eccezionali di queste settimane, la sede del centro studi Paolo Rita Borsellino dovrà ridimensionare sensibilmente le proprie... Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico...