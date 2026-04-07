Infiltrazioni d' acqua al centro Borsellino chiusa la biblioteca | Il Comune intervenga con urgenza

A causa delle intense piogge delle ultime settimane, il centro studi Paolo Rita Borsellino ha deciso di chiudere temporaneamente la biblioteca, che normalmente è aperta tutti i giorni feriali. Le infiltrazioni d'acqua hanno causato danni alla struttura, rendendo necessario ridimensionare le attività e evitare rischi per i visitatori. Il Comune è stato chiamato a intervenire con urgenza per risolvere la situazione.

“A causa delle piogge eccezionali di queste settimane, la sede del centro studi Paolo Rita Borsellino dovrà ridimensionare sensibilmente le proprie attività; la biblioteca, solitamente aperta al pubblico tutti i giorni feriali, non potrà riaprire per evitare possibili danni alle persone a causa del pericolo di caduta calcinacci dal tetto. Infatti la copertura di immobile presenta preoccupanti infiltrazioni che producono la caduta di acqua nelle stanze sottostanti. Anche le consuete attività di incontro con le numerose scolaresche, che solitamente vengono a visitarci, dovranno essere interrotte per la criticità di cui sopra”. A dirlo è il presidente Vittorio Teresi all'ente proprietario del bene confiscato alla mafia, che si trova in via Gian Lorenzo Bernini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Centrodestra: “Rischio gestione eterodiretta nelle partecipate, il commissario Mattei intervenga con urgenza”La coalizione punta il dito su un incontro tra ex sindaci, vertici Atm e sindacati e collega la vicenda all’ordine di servizio successivo: “Emergenza... Leggi anche: Perdite idriche, infiltrazioni d'acqua e danni ad una casa: Comune trascinato in tribunale Temi più discussi: Infiltrazioni d’acqua al Consultorio: Manutenzione quasi completata; Bari, dopo il maltempo infiltrazioni d’acqua nella scuola Montello: alcune classi trasferite al San Filippo Neri; Piove in classe, nuove infiltrazioni d’acqua nella scuola di Raiano; Infiltrazioni d’acqua al consultorio di Foligno, è protesta. Asl: Stiamo concludendo i lavori -. Bari, dopo il maltempo infiltrazioni d’acqua nella scuola Montello: alcune classi trasferite al San Filippo NeriLa pioggia dei giorni scorsi non ha risparmiato neanche la scuola «Montello» costringendo la dirigente scolastica, Alba Decataldo, a trasferire alcune classi al plesso della «San Filippo Neri» per gar ... lagazzettadelmezzogiorno.it Infiltrazioni d’acqua dal terrazzo: ecco come individuarle e ripararleScopri come individuare e riparare le infiltrazioni d'acqua dal terrazzo per proteggere la tua casa. Segui i nostri consigli pratici e risolvi il problema! mondocalciomagazine.it Vicini rumorosi e infiltrazioni: chi tutela l’inquilino Scopri quando il locatore deve garantirti il pacifico godimento e quando devi agire da solo... - facebook.com facebook Un argine esplicito contro infiltrazioni criminali e dumping contrattuale, ma anche un banco di prova per la qualità del lavoro nei grandi cantieri del Mezzogiorno. È questo il significato del Protocollo di legalità firmato nei giorni scorsi a Napoli per la bonifica e l x.com