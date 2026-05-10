Fabregas a DAZN | Non siamo come l’Inter o le altre big abbiamo fatto la storia

Da internews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Como ha commentato la qualificazione storica della squadra in Europa, sottolineando che il club ha fatto la sua storia e non si confronta con le grandi del campionato. Dopo la vittoria contro il Verona, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando l’importanza di questo traguardo per il club e i suoi tifosi. La squadra si prepara ora alle competizioni europee, un passo importante nella sua storia.

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di Alberto Petrosilli Fabregas, tecnico del Como, ha festeggiato la storica qualificazione dei lariani in Europa dopo la vittoria di oggi contro il Verona. Il pomeriggio dello stadio  Bentegodi  resterà scolpito per sempre nella memoria dei sostenitori lariani.  La sfida tra Hellas Verona e Como, valida per la 36ª giornata di Serie A, si è conclusa con l’ennesima prova di forza della formazione guidata da Cesc Fàbregas, capace di imporsi e strappare tre punti che valgono l’aritmetica qualificazione in Europa. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Le parole del tecnico a DAZN: PAROLE – « La nuova generazione con i social fatica a godersi i vari traguardi, si frustrano dopo il minimo errore.🔗 Leggi su Internews24.com

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