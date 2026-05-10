Fabregas a DAZN | Non siamo come l’Inter o le altre big abbiamo fatto la storia

Il tecnico del Como ha commentato la qualificazione storica della squadra in Europa, sottolineando che il club ha fatto la sua storia e non si confronta con le grandi del campionato. Dopo la vittoria contro il Verona, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando l’importanza di questo traguardo per il club e i suoi tifosi. La squadra si prepara ora alle competizioni europee, un passo importante nella sua storia.

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