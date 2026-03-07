Como Fabregas celebra il successo col Cagliari | Abbiamo dimostrato che siamo fatti di una pasta dura Sul fatto di essere tra le prime 4 dico questo

Dopo il match tra Como e Cagliari, Cesc Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Il giocatore ha sottolineato che la squadra ha dimostrato di essere resiliente e di avere carattere. Ha anche commentato il posizionamento tra le prime quattro squadre della classifica, senza approfondire le motivazioni di questa posizione. Le sue parole si sono concentrate sull’aspetto della tenacia dimostrata sul campo.