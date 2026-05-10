Fabregas a DAZN | Il Como ha un progetto chiaro non conta avere tutto subito

Durante l’intervista pre-partita trasmessa su DAZN, il centrocampista ha commentato il progetto del Como, sottolineando che la squadra mira a uno sviluppo graduale senza aspettarsi risultati immediati. Ha evidenziato come il club abbia un piano ben definito e ha invitato a osservare la crescita nel tempo, senza fretta. Le sue parole si sono concentrate sull’idea di costruire un percorso solido nel calcio professionistico.

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