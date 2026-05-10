F4 britannica | azzardo gomme slick porta Van Langendonck al trionfo

Durante una gara di Formula 4 britannica, il pilota ha ottenuto la vittoria grazie a una strategia di cambio gomme che lo ha portato a partire dalla pit lane. La decisione di optare per gomme slick si è rivelata rischiosa e ha influenzato le prestazioni di alcuni concorrenti, tra cui Adam Al Azhari, che ha subito una penalizzazione a causa di questa scelta. La gara ha visto un sorpasso decisivo di Van Langendonck nel corso del circuito.

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? Punti chiave Come ha fatto Van Langendonck a risalire dalla pit lane?. Perché la scelta delle gomme slick ha penalizzato Adam Al Azhari?. Quale evento ha permesso ai piloti con le slick di recuperare?. Cosa cambierà nella classifica mondiale dopo questa rimonta?.? In Breve Kit Belofsky ottiene il secondo posto chiudendo a 4.018 secondi da Van Langendonck.. Tommy Harfield recupera fino alla quinta posizione dopo il cambio dell'ala anteriore.. Adam Al Azhari scivola verso il fondo gara per perdita di trazione.. La seconda safety car interviene con soli cinque minuti alla fine della gara.. Dries Van Langendonck ha conquistato la gara finale della Formula 4 britannica sul circuito inglese, risalendo dalla posizione di partenza in pit lane grazie a una strategia audace sulle gomme slick.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F4 britannica: azzardo gomme slick porta Van Langendonck al trionfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate F4 a Misano: Maccagnani e il trionfo totale della Prema al comando? Punti chiave Come ha fatto Maccagnani a distanziarsi dai compagni di squadra Prema? Perché l'errore di Aksoy ha cambiato subito le sorti della... Leggi anche: Barcellona: Van Langendonck domina la pioggia con 3 pole