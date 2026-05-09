F4 a Misano | Maccagnani e il trionfo totale della Prema al comando

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara di F4 a Misano, il pilota della squadra Prema è riuscito a prendere il comando e a mantenere la leadership fino alla fine, distanziando gli avversari. La sua vittoria è stata favorita da un errore di Aksoy, che ha compromesso il suo andamento e ha permesso all’altro pilota di allontanarsi. La squadra Prema ha così ottenuto un risultato che ha consolidato la sua posizione in campionato.

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? Punti chiave Come ha fatto Maccagnani a distanziarsi dai compagni di squadra Prema?. Perché l'errore di Aksoy ha cambiato subito le sorti della gara?. Chi ha approfittato del contatto tra Savinkov e Craigie nel finale?. Come influenzerà il ritiro di Consani la strategia di Mercedes-AMG?.? In Breve Podio Prema con Alp Aksoy terzo e Sasha Bondarev secondo.. Safety car attivata per l'uscita in pista di Zheng Kwan Ho.. Ary Bansal quarto dopo il contatto tra Savinkov e Kenzo Craigie.. Thomas Bearman settimo dopo una risalita dalla quindicesima posizione.. Niccolo Maccagnani ha dominato la prima gara del campionato italiano Formula 4 a Misano, guidando la prestazione di Prema per un netto trionfo che ha il team occupare tutte le prime tre posizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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