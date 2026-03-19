Inizia il campionato di Formula 1 2026, con la Mercedes che si presenta come protagonista indiscussa, in particolare nelle qualifiche grazie a una power unit più performante. Ferrari, nel tentativo di recuperare terreno, ha fatto ricorso all’ADUO, una procedura legale prevista dal regolamento. La decisione riguarda specificamente un caso in cui la scuderia italiana ha cercato di ottenere vantaggi rispetto alla scuderia tedesca.

Le prime gare del Mondiale di F1 2026 hanno confermato ciò che molti avevano previsto: la Mercedes domina, soprattutto in qualifica, grazie a una power unit che sembra aver fatto un ulteriore passo avanti rispetto alla concorrenza. Se il tanto discusso rapporto di compressione del motore della W17 verrà finalmente verificato a caldo dal 1° giugno, secondo Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, questa non sarà la svolta decisiva della stagione: “ Non sono convinto che la nuova regola sul rapporto di compressione sarà una svolta decisiva, una svolta enorme “, ha affermato l’ingegnere francese. La vera attenzione degli avversari è ora rivolta all’ ADUO, ovvero l’Additional Development and Upgrade Opportunities, introdotto dal regolamento 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferrari si aggrappa all’ADUO per recuperare sulla Mercedes: cosa è e come funziona. Un nuovo caso in F1

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