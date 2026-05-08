Quando Ferrari saprà se può accedere all'ADUO nella F1 2026 | aggiornate le norme su tempistiche e fasce

La FIA ha modificato le regole relative all'ADUO nella Formula 1, dopo aver annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita. La prima analisi ufficiale sui motori della stagione 2026 è prevista dopo il Gran Premio del Canada. Le nuove norme riguardano le tempistiche e le fasce di valutazione, in vigore per le future stagioni. Restano da capire come queste modifiche influenzeranno l’andamento dei prossimi Gran Premi.

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La FIA ha aggiornato le regole dell'ADUO dopo la cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita: la prima valutazione sui motori della F1 2026 arriverà dopo il GP del Canada. Ferrari attende di capire se potrà accedere agli aiuti per sviluppare la power unit.🔗 Leggi su Fanpage.it Cosa cambierà nel 2026 - Terruzzi Racconta il Regolamento F1 2026… con Mattia Binotto Notizie correlate La Ferrari ha già da mesi gli sviluppi per eguagliare Mercedes in F1 2026 ma non può usarli: serve l’ADUOFerrari avrebbe già da mesi le soluzioni per ridurre il gap da Mercedes sulla Power Unit per la F1 2026, ma non può usarle senza ADUO. Leggi anche: Quando la Ferrari può colmare il gap da Mercedes in F1: il piano tra test, Aduo e aggiornamenti Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fernando Alonso punzecchia la Ferrari: Fanno test illimitati con Pirelli sul bagnato, hanno un vantaggio; Hamilton: In Q3 non ho tirato fuori il massimo, c’era margine per fare meglio; Azioni Ferrari giù in Borsa: è il momento di comprare o sta iniziando il vero crollo?; Ferrari, i conti del primo trimestre sono buoni ma gli investitori esitano. #Ferrari prepara il nuovo motore Ma ecco quando arriverà #F1 - facebook.com facebook