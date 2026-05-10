Eye Conference 2026 | chiusa a Napoli la 56esima edizione
Si è conclusa a Napoli la 56ª edizione dell’Eye Conference 2026, evento dedicato alle innovazioni nel settore tecnologico e industriale. Durante la manifestazione sono stati presentati progetti e ricerche legate alla transizione digitale ed ecologica. La conferenza ha coinvolto giovani ingegneri e periti industriali, sottolineando il loro ruolo nelle sfide attuali. La kermesse si è svolta nel capoluogo campano, attirando professionisti e studenti da diverse regioni.
Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Riccardo Siano. Fico: Un reporter sempre in prima linea “La sfida della transizione digitale ed ecologica è una delle più urgenti del nostro tempo, e i giovani ingegneri e periti industriali sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti in questo cambiamento. Noi, con la nostra esperienza e competenza, siamo pronti a guidare questo processo, in una sinergia tra innovazione, sostenibilità e responsabilità”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giovanni Esposito, ha aperto...🔗 Leggi su Ildenaro.it
Notizie correlate
Napoli Capitale dei giovani tecnici: arriva la 56th Eye ConferenceNapoli si prepara a diventare punto di riferimento europeo per i giovani professionisti tecnici.
Glasner afferma che la vittoria del Palace in Polonia è “solo l’inizio” della finale della Eagles Eye Conference League2026-05-01 00:12:00 Breaking news: Il Crystal Palace ha fatto un passo da gigante verso la finale della Conference League vincendo 3-1 sullo Shakhtar...