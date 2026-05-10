Eye Conference 2026 | chiusa a Napoli la 56esima edizione

Si è conclusa a Napoli la 56ª edizione dell’Eye Conference 2026, evento dedicato alle innovazioni nel settore tecnologico e industriale. Durante la manifestazione sono stati presentati progetti e ricerche legate alla transizione digitale ed ecologica. La conferenza ha coinvolto giovani ingegneri e periti industriali, sottolineando il loro ruolo nelle sfide attuali. La kermesse si è svolta nel capoluogo campano, attirando professionisti e studenti da diverse regioni.

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