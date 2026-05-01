Glasner afferma che la vittoria del Palace in Polonia è solo l’inizio della finale della Eagles Eye Conference League

Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria in Polonia che, secondo l’allenatore, rappresenta soltanto l’inizio del percorso verso la finale della Eagles Eye Conference League. La squadra ha battuto la squadra polacca in una partita valida per il torneo internazionale, lasciando intravedere possibilità di avanzamento nelle fasi successive. L’allenatore ha commentato che questa vittoria è un punto di partenza e non un traguardo definitivo.

2026-05-01 00:12:00 Breaking news: Il Crystal Palace ha fatto un passo da gigante verso la finale della Conference League vincendo 3-1 sullo Shakhtar Donetsk nell’andata della semifinale di Cracovia, con il gol di Ismaila Sarr dopo soli 21 secondi che è diventato il più veloce nella storia della competizione. Sarr si avventa sull’atterramento di Jean-Philippe Mateta per tirare in rete quasi prima dell’inizio della partita, mandando in visibilio il tifoso viaggiatore del Palace allo stadio municipale Henryk Reyman. Oleh Ocheretko ha pareggiato a due minuti dal secondo tempo, ma Daichi Kamada ha ripristinato il vantaggio con un lancio lungo di Chris Richards al 58? prima che il sostituto Jorgen Strand Larsen ottenesse una vittoria convincente in contropiede a sei minuti dalla fine.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Glasner afferma che la vittoria del Palace in Polonia è “solo l’inizio” della finale della Eagles Eye Conference League Notizie correlate Glasner elogia il Palace per la vittoria della Fiorentina e afferma che gli Eagles “avrebbero potuto segnare il quarto”2026-04-10 00:21:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Giovedì il Crystal Palace di Oliver... Zrinjski Mostar-Crystal Palace (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta bosniaca per gli Eagles di GlasnerIl Crystal Palace di Glasner è il grande favorito alla vittoria della Conference League, eppure non è riuscito a qualificarsi direttamente agli...