Napoli Capitale dei giovani tecnici | arriva la 56th Eye Conference

Napoli si appresta ad ospitare la 56ª edizione della Eye Conference, evento che riunisce giovani tecnici provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolgerà nel centro congressi cittadino e durerà tre giorni, coinvolgendo esperti e studenti nel settore delle tecnologie visive. Durante l'evento saranno presentati nuovi progetti e si terranno workshop su temi legati all'innovazione tecnologica e alla formazione professionale.

Napoli si prepara a diventare punto di riferimento europeo per i giovani professionisti tecnici. Da domani al 10 maggio 2026 il capoluogo partenopeo ospiterà la 56th EYE Conference – Engineering the Twin Transition, appuntamento internazionale promosso dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dalla Fondazione Opificium e dall’Associazione Giovani Periti Industriali, in collaborazione con EYE – European Young Engineers. L’evento, organizzato per la prima volta in Italia, riunirà oltre 100 under 40 provenienti da diversi Paesi europei, offrendo un’occasione concreta di confronto, networking e crescita professionale in uno dei contesti culturali più dinamici del Mediterraneo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Formazioni ufficiali Crystal Palace Fiorentina: le scelte dei due tecnici per la sfida di Conference LeagueLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... Glasner afferma che la vittoria del Palace in Polonia è “solo l’inizio” della finale della Eagles Eye Conference League2026-05-01 00:12:00 Breaking news: Il Crystal Palace ha fatto un passo da gigante verso la finale della Conference League vincendo 3-1 sullo Shakhtar... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sport Kids Festival; Napoli capitale del dialogo: parte il progetto europeo MED in EU contro bullismo e pregiudizi; COMICON Napoli 2026: numeri e impatto economico da record per il festival; Comicon Napoli 2026, si chiude la XXVI edizione: 183.000 visitatori e più di 480 ospiti. Napoli capitale dei giovani tecnici: arriva la 56th EYE ConferenceOrganizzata dal Consiglio nazionale dei Periti Industriali riunirà oltre 100 ingegneri under 40 provenienti da tutta Europa ... ilroma.net Napoli capitale del dialogo: parte il progetto europeo MED in EU contro bullismo e pregiudiziNapoli, 28 Aprile - Al via da Napoli, dal 6 all’8 maggio, il progetto europeo MED in EU (Riferimento Progetto 101193510), una significativa iniziativa volta ... sciscianonotizie.it NAPOLI CITTA' DANZANTE IN PIAZZA DEL PLEBISCITO LA SECONDA EDIZIONE DEDICATA A NAPOLI CAPITALE EUROPEA - facebook.com facebook