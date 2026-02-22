Le extension ai capelli? Possono essere un ricettacolo di sostanze tossiche

Le extension ai capelli causano preoccupazioni per la possibile presenza di sostanze tossiche. La popolarità di questi prodotti aumenta, portando con sé rischi legati alla qualità dei materiali utilizzati. Molti consumatori adottano queste acconciature senza conoscere i potenziali pericoli per la salute. Le aziende del settore non sempre garantiscono standard elevati, lasciando spazio a dubbi sulla sicurezza. La domanda di informazioni accurate cresce tra chi desidera proteggere il proprio benessere.

Il settore delle extension per capelli è in una fase di espansione travolgente: con un valore globale destinato a superare i 14 miliardi di dollari entro il 2028, queste protesi estetiche sono ormai un accessorio quotidiano per milioni di persone. Tuttavia, dietro la promessa di chiome folte e fluenti si cela un vuoto normativo preoccupante. Uno studio pionieristico condotto dal Silent Spring Institute e pubblicato sulla rivista Environment & Health ha sollevato il velo su ciò che realmente contengono questi prodotti, rivelando una presenza massiccia di composti chimici potenzialmente nocivi. Per mappare il profilo tossicologico delle extension, i ricercatori hanno analizzato 43 varianti tra le più popolari, includendo fibre sintetiche (come il Kanekalon), capelli umani vergini, miscele ibride e alternative vegetali in fibra di banana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Capelli e allarme extension, possono contenere sostanze pericolose: lo studioUn nuovo studio americano mette in allarme sulle extension per capelli, soprattutto quelle usate per allungare e infoltire le chiome afro.

“Decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli”: l’allarme di uno studio negli UsaUn nuovo studio negli Stati Uniti ha testato più di 40 tipi di extension usate per i capelli.

