In seguito alle recenti tensioni, è scoppiata una polemica sulle modalità di copertura del conflitto. Un rappresentante ha dichiarato che a Gaza e in Cisgiordania si verifica una sproporzione tra una popolazione civile vittima e un esercito che esercita un’occupazione e un assedio ritenuti illegali. La discussione si concentra sulla descrizione del conflitto e sulla sua rappresentazione mediatica.

"Conflitto raccontato in modo asimmetrico? Di asimmetrico a Gaza e in Cisgiordania c’è solo la sproporzione tra una popolazione civile martoriata e un esercito che pratica un’occupazione e un assedio illegali". Non sono tardate ad arrivare le reazioni all’intervista, rilasciata ieri al nostro quotidiano, di David Parenzo, giornalista che riceverà oggi pomeriggio alla Mediateca regionale il Premio Exodus 2026 dal sindaco Pierluigi Peracchini. A intervenire è Marco Baruzzo, segretario provinciale del Partito democratico. "Le parole sono importanti, soprattutto quando si riceve e si commenta una pubblica onorificenza che dovrebbe esaltare principi universali di solidarietà fra i popoli – dice il segretario dem –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Exodus, scoppia la polemica: "A Gaza civili martoriati"

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