Quando l’Italia giustificava le guerre d’Israele | dal diritto all’autodifesa contro i civili ai voti per impedire la tregua a Gaza

Dopo due anni e mezzo di conflitti che hanno coinvolto Gaza, il Libano e l’Iran, e dopo quasi 100.000 vittime tra uccisioni sommarie in Cisgiordania, il governo italiano ha manifestato recentemente un primo segnale di critica nei confronti di Israele. In questo arco temporale, l’Italia aveva giustificato le azioni israeliane con il concetto di “diritto all’autodifesa” e aveva votato contro proposte di tregua a Gaza.

Ci sono voluti due anni e mezzo, una guerra a Gaza, una in Libano e due con l’ Iran, senza dimenticare le uccisioni sommarie in Cisgiordania, per un totale di poco inferiore a 100mila morti, per assistere a un primo sussulto del governo italiano contro Israele. Non è ancora chiaro quali conseguenze pratiche comporterà, ma il governo di Giorgia Meloni ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum Italia-Israele dopo gli ultimi sviluppi bellici e, soprattutto, il deterioramento dei rapporti diplomatici tra Roma e Tel Aviv, con la convocazione dell’ambasciatore italiano nello ‘Stato ebraico’ seguita alle dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aveva definito “ inaccettabili ” i bombardamenti di Israele sui civili in Libano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quando l’Italia giustificava le guerre d’Israele: dal “diritto all’autodifesa” (contro i civili) ai voti per impedire la tregua a Gaza Protesta dei sanitari contro la cacciata delle Ong da Gaza e Cisgiordania: “Silenzio è complicità, Israele rispetti il diritto internazionale”Gli Usa legittimano i coloni israeliani: l’Ambasciata offrirà per la prima volta servizi consolari negli insediamenti illegali Usa-Iran, a Ginevra i... Treviso: diritto e autodifesa contro la violenza di genereLa violenza contro le donne rimane una piaga sociale che richiede risposte coordinate tra diritto e azione pratica.