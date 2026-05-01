Nelle testimonianze di alcuni soldati israeliani tornati dalla Striscia di Gaza emergono dettagli su esecuzioni di civili e casi di tortura. I racconti indicano che le vittime erano persone disarmate, che non rappresentavano una minaccia, e che sono state uccise o brutalizzate durante operazioni militari. Queste confessioni riguardano eventi che si sarebbero verificati nel corso di azioni militari nella zona.

C’è un denominatore comune nei racconti dei soldati israeliani di ritorno dalla Striscia di Gaza. Le esecuzioni barbare che hanno compiuto — o alle quali hanno assistito — avevano come bersaglio palestinesi inermi, disarmati e che non costituivano una minaccia. Questo emerge già dai numerosi video diffusi in rete in questi due anni e mezzo di genocidio, ma altra cosa è leggerlo dalle parole degli stessi autori di quei massacri. I resoconti raccolti da Haaretz sono numerosi e dettagliati; per ovvi motivi rimandiamo al testo integrale. “Non so quanti palestinesi abbiamo ucciso”. “Ero all’inferno, ma non ne ero consapevole”. L’inferno di cui parla un riservista di Tel Aviv è Khan Yunis, e i diavoli che lo abitano sono i soldati della sua unità, lui compreso.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza, esecuzioni di civili e torture: le confessioni dei soldati israeliani

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