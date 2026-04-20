Cinquant’anni più uno dopo il diploma di nuovo tutti insieme | pranzo per l’ex 5D del Monti

A più di cinquanta anni dal diploma, i membri dell'ex classe 5D dell'Istituto Vincenzo Monti di Ferrara si sono riuniti per un pranzo. L'incontro ha visto la partecipazione di tutti i compagni di scuola, che si sono ritrovati attorno a un tavolo per condividere ricordi e momenti di allegria. L'evento ha avuto luogo in un contesto in cui si sono scambiati aneddoti e sorrisi, mantenendo vivo il legame tra i partecipanti.

Cinquant’anni (più uno) dopo, ancora tutti insieme. A distanza di oltre mezzo secolo, infatti, l’ex classe 5D dell’Istituto Vincenzo Monti di Ferrara si è ritrovata attorno ad un tavolo per un pranzo tra ricordi e risate. Nel 1975 il conseguimento del diploma, poi ogni (ex) allievo ha preso la.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Cinquant'anni di Recoba. Perché uno come lui non nascerà piùAlvaro Recoba - che oggi compie 50 anni - è stato un’eccezione che dribblava le regole, una favolosa anomalia in un mondo, quello del calcio, che già... Rimpatriata dopo più di 40 anni dal diploma: "È come se il tempo non fosse passato"BRINDISI - Sabato 31 gennaio 2026, dopo più di 40 anni, gli ex compagni della classe quinta D dell'Istituto Tecnico “G. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cinquant’anni (più uno) dopo il diploma, di nuovo tutti insieme: pranzo per l’ex 5D del Monti; La Filarmonica di Vergnacco celebra i 50 anni del sisma con uno spettacolo; Cinquant'anni fa Rocky salì sul ring e cambiò il cinema per sempre - L'Unione Sarda.it; Stand cantonale: 50 anni di attesa e rumore continuo. Lavoratori sempre più anziani. Uno su tre ha oltre cinquant’anni: Ricambio generazionale inceppatoLavoratori sempre più anziani. Nel 2024, nelle Marche, gli operai e gli impiegati più giovani – si fa per dire – dipendenti del settore privato sono quelli della provincia di Macerata; quelli più ... ilrestodelcarlino.it Da cinquant’anni un importante progetto che ha riportato questa area vitivinicola a conquistare un ruolo sempre più centrale nel panorama enologico italianoNel cuore della Lombardia, all’ombra delle colline che disegnano il celebre Giardino di Bergamo, pulsa da quasi cinquant’anni uno dei progetti più interessanti dell’enologia italiana: la Doc ... quotidiano.net Cinquant’anni di BiblioVico: una festa piena di ricordi, gratitudine e futuro Sabato 18 aprile abbiamo festeggiato i primi, splendidi cinquant’anni della Biblioteca P. Impastato nata il 15 aprile 1976 con l'acquisto dei primi libri. Cinquant’anni bellissimi, ch - facebook.com facebook