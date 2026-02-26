Guglielmotel richieste di visite e interessamenti ma la prima gara per la vendita va deserta

Tanti interessamenti, qualche richiesta di sopralluogo, ma per ora nessuna offerta concreta messa nero su bianco per rilevare il Guglielmotel. La prima gara lanciata per acquisire proposte d’acquisto relative alla storica struttura ricettiva di Brembate è infatti andata deserta, lasciandone ancora in sospeso il futuro. Chiuso da ormai da oltre un anno, il motel risulta ad oggi in comproprietà con Intesa Sanpaolo che dall’acquisizione di Ubi Banca ne aveva ereditato il contratto di leasing stipulato in concomitanza con i lavori di ampliamento e ammodernamento. L’istituto di credito aveva incaricato un perito che nei mesi scorsi aveva fissato... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Ex casello in vendita per centomila euro Ma l’asta va deserta

Leggi anche: Orti urbani di via Goito, l'asta per la vendita dei terreni va ancora deserta