Dopo più di un mese di pausa, il campionato di Formula 1 torna in Florida con la gara Sprint di Miami. Il giovane pilota italiano affronta questa occasione cercando il suo terzo risultato positivo consecutivo. Durante l'evento, si confronterà anche con le vetture Ferrari, che sono tra le principali concorrenti in questa corsa. La competizione si svolgerà su un circuito cittadino e promette di essere molto combattuta.

Dopo oltre un mese di stop, riprende il mondiale di Formula 1 in Florida: il giovane italiano, reduce da due successi di fila, vuole continuare la sua fuga L'attesa è stata lunga ma oramai ci siamo: dopo cinque settimane di stop a causa degli annullamenti delle gare in Bahrain e in Arabia Saudita, riprende da Miami il mondiale di Formula 1 che al momento vede in testa il nostro Kimi con la sua Mercedes. E allora scorpriamo subito le quote Antonelli vincente Gara Sprint Miami in programma sabato 2 maggio alle ore 18. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Si riparte, dunque, dopo...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gara Sprint Miami, Antonelli va a caccia del tris e sfida anche le Ferrari: il pronostico

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Ricordo gli orari del GP #F1 a Miami di questo weekend. ven 1 ore 18,00 = libere ore 22,30 = qualifiche sprint sab 2 ore 18,00 = gara sprint ore 22,00 = qualifiche dom 3 ore 22,00 = #MiamiGP (57 giri) x.com

LA F1 TORNA IN PISTA A MIAMI! Il tracciato del Miami International Autodrome ospiterà un nuovo fine settimana di gara, caratterizzato dal formato Sprint. Di seguito, vi riportiamo la programmazione completa del weekend #F1 #MiamiGp #Schedu - facebook.com facebook