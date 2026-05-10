Evitare una sconfitta per tutti

Una campagna di raccolta firme tra i residenti si sta sviluppando con l'obiettivo di impedire una possibile sconfitta che coinvolgerebbe l'intera comunità. Il messaggio principale, condiviso tra i partecipanti, è di opporsi a qualsiasi iniziativa che possa danneggiare gli interessi locali. Le firme vengono raccolte per sostenere questa posizione e contrastare decisioni prese senza un consenso ampio. La mobilitazione riguarda questioni di rilevanza pubblica e coinvolge diversi cittadini.

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‘Non nel mio cortile’. Questo è il messaggio lanciato dalla raccolta firme dei residenti e dai commercianti dell’area attorno a via Terracini che dicono ‘no’ al ‘Villaggio per i senzatetto’ che Giuseppe Tamburi vorrebbe far sorgere, con l’aiuto del Comune, in nome del figlio Giovanni, morto del terribile rogo di Crans-Montana. Un progetto che Tamburi pagherebbe per metà con l’amministrazione, e che ‘è una cosa molto diversa’ dai container che furono realizzati per il periodo invernale nell’area del Lazzaretto. Qui, dice Tamburi, si parla di ‘una struttura con casette attrezzate, con tv e comodità, e una rotazione degli ospiti ogni 15-20 giorni’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evitare una sconfitta per tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MIO DIO! L'HA DETTO DOPO UNA SCONFITTA PER MILAN Notizie correlate Tutti gli errori che l’Italia e Gattuso non dovranno ripetere per evitare una figuraccia in BosniaLa vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord lascia tanti errori nel primo tempo e un futuro tutto da scrivere contro la Bosnia, con vista sui... Leggi anche: Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Argomenti più discussi: La Sampdoria chiude un deludente campionato con una sconfitta, perdendo 1-0 a Reggio Emilia con la Reggiana. Decide un gol di Novakovich nella ripresa: una rete che non permette agli emiliani di evitare la retrocessione in Serie C. Anche con una vittoria; La Nuova Sondrio saluta la serie D con una sconfitta; GB: si profila una sconfitta elettorale per Starmer - Telegiornale - Play RSI; Calcio Serie B – Sconfitta per la Sampdoria a Reggio Emilia: finisce 1-0 per la Reggiana.