Tutti gli errori che l'Italia e Gattuso non dovranno ripetere per evitare una figuraccia in Bosnia

L’Italia ha conquistato una vittoria contro l’Irlanda del Nord, ma nel primo tempo ha commesso diversi errori. La squadra si prepara ora alla sfida in Bosnia, fondamentale per la qualificazione ai Mondiali. La partita rappresenta un’occasione per correggere le sbavature e migliorare le prestazioni in vista degli impegni futuri.

La vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord lascia tanti errori nel primo tempo e un futuro tutto da scrivere contro la Bosnia, con vista sui Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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