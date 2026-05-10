Evade dai domiciliari minaccia i carabinieri e danneggia un defibrillatore pubblico

Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri delle stazioni di Sonnino e Prossedi hanno arrestato un uomo di 32 anni di origine marocchina, residente a Sonnino, che si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo ha evaso dalla sua abitazione, ha minacciato i militari intervenuti e ha danneggiato un defibrillatore pubblico presente sul posto.

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Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri delle stazioni di Sonnino e Prossedi hanno arrestato in flagranza un 32enne di origine marocchina residente a Sonnino, già sottoposto agli arresti domiciliari con controllo tramite braccialetto elettronico. L’intervento dei militari è stato avviato.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze: evade dai domiciliari e minaccia carabinieri durante controllo. Arrestato 32enneFIRENZE – I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un trentaduenne di origine peruviana, per l’ipotesi di... Giarre, evade dai domiciliari per incontrare amici, fermato dai CarabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul rispetto delle misure cautelari Un uomo di 50 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato... Argomenti più discussi: Calatabiano, 59enne evade dai domiciliari e minaccia il corteggiatore della sorella: arrestato con coltello in tasca; Latina, evade dai domiciliari e aggredisce un vicino di casa: finisce in carcere; Ai domiciliari per aver accoltellato un anziano, esce e lo minaccia ancora: nuova denuncia per un 59enne; Gattinara, evade dagli arresti domiciliari e minaccia il rivale in amore.