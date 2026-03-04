Firenze | evade dai domiciliari e minaccia carabinieri durante controllo Arrestato 32enne

A Firenze, un uomo di 32 anni di origine peruviana è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Uffizi dopo aver tentato di evadere dai domiciliari e aver minacciato i militari durante un controllo. Il tentativo di fuga è avvenuto nel corso di un intervento di verifica, e l’uomo è stato fermato in flagranza di reato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

FIRENZE – I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un trentaduenne di origine peruviana, per l'ipotesi di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, mentre transitavano in piazza dell'Unità Italiana durante un servizio di pattuglia, sottoponevano l'uomo – già noto alle forze dell'ordine – ad un controllo di polizia, all'esito del quale rinvenivano all'interno del suo zaino diversi oggetti e capi d'abbigliamento, risultati provento di furto. L'uomo, innervosito dal controllo, avrebbe dato in escandescenze, spingendo e minacciando i Carabinieri che, pertanto, lo hanno accompagnato in caserma per proseguire l'attività di polizia giudiziaria intrapresa.