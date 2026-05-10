A Vienna si avvicina l’inizio dell’Eurovision 2026, con una grande affluenza di pubblico al turquoise carpet. Tra gli artisti presenti, il cantante italiano è stato accolto con entusiasmo, mentre alcune persone hanno espresso dissenso nei confronti di Israele. Sono state registrate scene di folla e contestazioni, accompagnate dalla diffusione di un video che mostra l’evento. La manifestazione si svolge in un clima di attesa e discussioni legate alle procedure e alle partecipazioni.

E' tutto pronto per l'Eurovision 2026 a Vienna, oggi il turquoise carpet tra Sal da Vinci acclamato e Israele contestato Oggi si è svolto ilturquoise carpet a Vienna in occasione dell’inizio dell’Eurovisionche si terrà in Austria il 12, 14 e 16 maggio. Sono 35 i Paesi partecipanti, mentre altri hanno deciso di boicottare la kermesse a causa della partecipazione di Israele che lo scorso anno stava anche rischiando di vincere. Una piazza gremita ha accolto gli artisti eSal Da Vinciè stato accolto da gente entusiasta, sia italiani sia non, che con grande affetto hanno mostrato il proprio amore per il cantante. Lui ai microfoni locali ha ricordato “My song is for universal love”, in un inglese maccheronico ma che fa tanto ridere.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision, folla per il turquoise carpet e polemiche contro Israele | VIDEO

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