Il Capo di Stato maggiore della Difesa svedese ha affermato che la Russia potrebbe occupare un’isola nel Baltico in qualsiasi momento. Durante un’intervista, ha sottolineato la possibilità che le forze russe possano prendere il controllo di una delle numerose isole della regione senza preavviso. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra i paesi del Nord Europa e la Russia.

Stoccolma, 21 aprile 2026 – Il generale Michael Claesson, Capo di Stato maggiore della Difesa svedese ha lanciato un allarme durante un'intervista al Times: la Russia sarebbe potenzialmente in grado di occupare una delle migliaia di isole della regione "in qualsiasi momento". Non si tratterebbe necessariamente di un'invasione su vasta scala, quanto piuttosto di una mossa tattica mirata a testare la coesione e la prontezza della Nato in un momento di estrema incertezza politica. Secondo Claesson, l'obiettivo del Cremlino sarebbe quello di "esporre le divisioni nell'alleanza", sfruttando il clima di ambiguità generato dalle posizioni del presidente statunitense Donald Trump.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "La Russia potrebbe occupare un'isola nel Baltico": la Difesa svedese lancia l'allarme

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