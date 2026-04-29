Negli ultimi anni, le tensioni diplomatiche e i conflitti armati hanno influenzato in modo significativo il commercio mondiale, coinvolgendo risorse strategiche come petrolio e metalli preziosi. Un esperto ha commentato come la fiducia in alcune figure politiche, come l’ex presidente, sia difficile da mantenere, suggerendo di rafforzare le relazioni anche con la Russia. La questione delle materie prime attraversa aree geografiche che vanno dallo Stretto di Hormuz ai ghiacci della Groenlandia.

Dal petrolio che transita nello Stretto di Hormuz ai metalli nascosti sotto i ghiacci della Groenlandia, c’è un filo rosso che accomuna le tensioni diplomatiche e le guerre che hanno finito per inceppare il commercio globale negli ultimi anni. Secondo Alessandro Giraudo, docente di “Geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi” all’INSEEC di Parigi, il legame è tutt’altro che secondario. Tra transizione energetica e nuove dipendenze, vecchi alleati meno affidabili e nuovi partner da trovare, la sfida – spiega Giraudo in questa intervista a Open – è imparare a muoversi in un mondo sempre più frammentato, dove l’accesso alle risorse è tornato a essere una leva decisiva di potere.🔗 Leggi su Open.online

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