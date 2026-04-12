Francigena patrimonio Unesco Il presidente Eugenio Giani ‘accende’ il Forum annuale

Il percorso della Via Francigena è stato riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. Il presidente della regione ha partecipato al Forum annuale, sottolineando come l’obiettivo sia ormai più vicino. Un anno fa, in qualità di regione capofila, si era avviata la candidatura, considerata una sfida importante. La Regione si aspetta di concludere con successo la procedura di riconoscimento internazionale.

Francigena patrimonio dell’Unesco: l’obiettivo è più vicino. "E’ una sfida ambiziosa che abbiamo lanciato un anno fa, in qualità di Regione capofila, e che spero si possa concludere positivamente". Ad accendere l’entusiasmo del popolo dei viandanti (una media di 60 mila all’anno nel tratto toscano della millenaria via dei pellegrini) è Il governatore Eugenio Giani, intervenendo ieri al complesso monumentale di abbadia Isola, a Monteriggioni, all’ XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui cammini di interesse regionale, dal titolo "Comuni in Cammino. La Francigena fra tutela, turismo e territori". Forum a cui hanno preso parte istituzioni,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francigena patrimonio Unesco. Il presidente Eugenio Giani ‘accende’ il Forum annuale Forum annuale sulla Via Francigena: "Tutela, turismo e territorio"Si terrà domani sabato 11 aprile al Complesso Monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni, l’XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di... Via Francigena, XI Forum annuale. Summit di esperti a MonteriggioniTorna il focus annuale sulla Francigena, che con i suoi 60mila viandanti di media all’anno nel solo tratto toscano si conferma motore economico di...