Pasqua arriva la stangata sui voli | prezzi su del 13% pesa il caro-carburante Quanto si spende e le tratte più colpite

Per le festività di Pasqua, i prezzi dei voli sono aumentati mediamente del 13%. Il rincaro è stato causato dall’aumento dei costi del carburante, influenzato dalle tensioni geopolitiche nella regione del Golfo. Questo incremento si riflette maggiormente su alcune tratte specifiche, rendendo più costosi i viaggi di andata e ritorno per chi si sposta durante il periodo pasquale.

Non c’è pace per chi decide di tornare a casa o concedersi una vacanza per Pasqua. A pesare come un macigno sui biglietti aerei è il caro-carburante, figlio delle tensioni geopolitiche nel Golfo che hanno ridisegnato le rotte e fatto impennare i costi per le compagnie. Il risultato è una tempesta perfetta sulle tariffe domestiche: secondo l’ultima rilevazione di Assoutenti, i prezzi dei voli nazionali sono cresciuti in media del 13,6% rispetto allo scorso anno, con picchi che rendono il viaggio un lusso per pochi. Quali sono le tratte più colpite. Il caso più eclatante riguarda il collegamento Milano Malpensa-Brindisi, dove il rincaro tocca quota +60% rispetto alla Pasqua dello scorso anno. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Pasqua 2026, caro voli: biglietti sopra i 400 euro da nord a sud Italia. Stangata anche sui treniRientrare a casa per le festività pasquali è una spesa pesante da affrontare per molte famiglie italiane. Leggi anche: Pasqua, torna il caro-voli: biglietti oltre i 400 euro per tornare al Sud e stangata anche sui treni. Ecco quali sono i costi Contenuti e approfondimenti su Pasqua arriva la stangata sui voli... Temi più discussi: Gasolio, voli, uova e colombe: in arrivo la stangata di Pasqua; Prezzi, Legacoop dà l’allarme: Dopo Pasqua la stangata; In arrivo una stangata dei prezzi (portata dalla guerra): aumenti dal 7 al 15%; Pasqua, stangata sulle uova di cioccolato: prezzi su del 10%. Fino a 77 euro al chilo. Per Pasqua rincari oltre il 20%: una vera stangata, dai prodotti tipici ai trasportiUdicon Calabria lancia l’allarme: «Pasqua non sia un lusso per pochi». A guidare la classifica degli aumenti sono le uova di cioccolato, che registrano un balzo del +20% rispetto agli anni passati. Su ... quicosenza.it In arrivo una stangata dei prezzi portata dalla guerra: aumenti dal 7 al 15%Arriva la stangata di Pasqua sugli scaffali dei supermercati, a partire da quelli principali come Coop e Conad. Ma non sono esclusi ulteriori aumenti in futuro, generalizzati tra le strutture di vendi ... altovicentinonline.it La torta pasqualina è una ricetta tradizionale ligure che si prepara nel periodo di Pasqua… questa è una versione molto semplice e veloce. https://blog.giallozafferano.it/mammaluisa/ricetta-torta-pasqualina/ #ricettadelgiorno #giallozafferano #RicetteVeloci #ri - facebook.com facebook Caivano, i bambini regalano un uovo di Pasqua ai carabinieri nella chiesa di don Patriciello x.com