Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà su un percorso di 21 tappe, coprendo un totale di 3.468 chilometri con un dislivello complessivo di circa 48.700 metri. La media di ciascuna tappa si aggira intorno ai 165 chilometri. A differenza di edizioni passate, il percorso non prevede grandi montagne o elementi di incertezza marcata. Le tappe più significative e decisive sono ancora da identificare.

Ventuno tappe, 3.468 km e 48.700 metri di dislivello, con una media di 165 km per tappa. Queste sono le caratteristiche del Giro d’Italia 2026. Si parte oggi, venerdì 8 maggio, da Nessebar, in Bulgaria, con arrivo il 31 maggio a Roma. All’interno vi sono otto frazioni per i velocisti, sette di media e cinque di alta montagna, di cui sei con arrivo in salita, e una cronometro. Un percorso duro, ma non scoppiettante come in altre occasioni. Non ci sono tappe imprevedibili come quella del 2025 sugli sterrati di Siena e mancano le grandi montagne alpine e dolomitiche, a parte il Passo Giau (Cima Coppi a 2.226 metri). Inoltre, il dislivello è inferiore sia al Tour de France, dove sarà di 54.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia al via, l’analisi del percorso: mancano l’incertezza e le grandi montagne. Quali saranno le tappe chiave

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