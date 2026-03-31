Perché a Pasquetta e il Primo Maggio a Milano il Cenacolo e i musei di Brera saranno chiusi

A Milano, i musei della Pinacoteca di Brera e il Cenacolo resteranno chiusi sia il giorno di Pasquetta che quello del Primo Maggio. La decisione riguarda le festività di primavera, durante le quali l'apertura delle strutture culturali sarà sospesa. La chiusura riguarda le due principali attrazioni artistiche del quartiere, che normalmente attirano numerosi visitatori in questi periodi.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga I sindacati: "Decisione sofferta ma necessaria". Nessun accordo per l'apertura straordinaria della Grande Brera (Pinacoteca, Biblioteca Braidense, Cenacolo e Mnad) Niente Pasquetta all'insegna della cultura a Milano, almeno non per chi aveva in programma una visita ai musei della Grande Brera che rischiano di restare chiusi durante le festività di primavera. A partire dalla giornata di Pasquetta. E poi dell'1 Maggio, festa dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali hanno annunciato che non firmeranno gli accordi per le aperture straordinarie di Pinacoteca, Biblioteca Braidense, Cenacolo e Mnad. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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