Estate attivi 2026 scalda i motori | da mercoledì scattano le iscrizioni

Da mercoledì aprono le iscrizioni per Estate Attivi 2026, il programma estivo promosso dall’amministrazione comunale di Cesena. L’iniziativa prevede attività rivolte a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di offrire momenti di scoperta, apprendimento e divertimento durante i mesi estivi. Le iscrizioni saranno aperte online e presso le sedi designate, con posti limitati e modalità di partecipazione da definire nei dettagli.

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