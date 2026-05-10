Estate attivi 2026 scalda i motori | da mercoledì scattano le iscrizioni
Da mercoledì aprono le iscrizioni per Estate Attivi 2026, il programma estivo promosso dall’amministrazione comunale di Cesena. L’iniziativa prevede attività rivolte a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di offrire momenti di scoperta, apprendimento e divertimento durante i mesi estivi. Le iscrizioni saranno aperte online e presso le sedi designate, con posti limitati e modalità di partecipazione da definire nei dettagli.
Un’estate per scoprire, fare e imparare. L’amministrazione comunale di Cesena rilancia la diciassettesima edizione di ‘Estate Attivi’, l’iniziativa che offre ai giovani del territorio o che studiano in città l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della comunità attraverso progetti di volontariato formativi e gratificanti. L’edizione 2026 è pensata per le ragazze e i ragazzi nati negli anni 2008, 2009 e 2010. L’impegno civile volontario si concretizza in progetti pratici e utili alla città, offrendo esperienze significative nel mondo dei servizi pubblici e delle attività di pubblica utilità, arricchendo il loro bagaglio personale e civico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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