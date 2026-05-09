Estate attivi scalda i motori per una nuova stagione di esperienze

Da cesenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Cesena ha annunciato il ritorno di ‘Estate Attivi’ con la sua diciassettesima edizione. L’iniziativa, rivolta ai giovani del territorio e agli studenti presenti in città, mira a coinvolgere i partecipanti in diverse attività e progetti durante la stagione estiva. La manifestazione offre l’opportunità di scoprire nuove esperienze, imparare e contribuire alla vita comunitaria attraverso varie iniziative programmate per questa estate.

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Un’estate per scoprire, fare e imparare. L’Amministrazione comunale di Cesena rilancia la diciassettesima edizione di ‘Estate Attivi’, l’iniziativa che offre ai giovani del territorio o che studiano in città l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della comunità attraverso progetti di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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