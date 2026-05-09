Estate attivi scalda i motori per una nuova stagione di esperienze

L’amministrazione comunale di Cesena ha annunciato il ritorno di ‘Estate Attivi’ con la sua diciassettesima edizione. L’iniziativa, rivolta ai giovani del territorio e agli studenti presenti in città, mira a coinvolgere i partecipanti in diverse attività e progetti durante la stagione estiva. La manifestazione offre l’opportunità di scoprire nuove esperienze, imparare e contribuire alla vita comunitaria attraverso varie iniziative programmate per questa estate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui