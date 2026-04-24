Nella giornata del 24 aprile 2026, le previsioni indicano un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche in Toscana, con l'anticiclone africano che si intensifica. Le temperature sono in aumento e, nel weekend del 25 aprile, molte zone si avvicineranno ai valori tipici dell'estate. La presenza di alta pressione proveniente dal Nord Africa favorisce il soleggiamento e le temperature più elevate rispetto ai giorni precedenti.

Firenze, 24 aprile 2026 – Torna il bel tempo quasi ovunque in Toscana, trainato da una prepotente (ma per molti benvenuta) alta pressione nordafricana. E si sa, quando il meteo si stabilizza, i meteorologi diventano ancora più pignoli, cercando il classico «pelo nell'uovo» in un'Italia che si prepara a sfoggiare sole e cieli azzurri almeno fino a domenica 26 aprile. https:www.lanazione.itcosa-faresagre-toscana-acmxc8sh Calo delle temperature nella notte. Relaxed woman enjoying freedom and life an a beautiful sandy beach. Young lady raising arms, feeling free, relaxed and happy. Concept of freedom, happiness, enjoyment and well being. caldo primavera spiaggia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'anticiclone africano scalda i motori e il weekend del 25 aprile in Toscana sarà estate piena, zone più calde

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